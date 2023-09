Roberto Cereceda es un jugador que conoce muy bien a los tres clubes grandes del país, pues defendió las camisetas de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. En ese sentido, reabrió el debate y comparó a las hinchadas de los albos con la U.

Al ser consultado sobre quién lo trató mejor, no tuvo dudas en elegir a la fanaticada del Cacique.

"Fue la de Colo Colo, sin valorar mucho la de Católica, porque cuando yo llego allá los primeros tres partidos me pifiaron muchísimo y después de ese tercer partido en que yo lo quise dar todo por lo menos, al parecer lo demostré, porque después de ese partido fue todo lo contrario, porque la gente me empezó a querer mucho, me admiraba mucho", afirmó Cereceda en diálogo con TNT Sports.

Luego continuó agregando y ratificando que el hincha albo le hizo sentir mucho más cariño que las otras fanaticadas.

"Pero Colo Colo obviamente porque estuve cuatro años, fui campeón tres o cuatro veces. Tú al lugar que vas el equipo popular de Chile es Colo Colo y lo va a seguir siendo, porque se siente en los lugares que uno está, ya sea un restaurant, una picada, donde tú vayas…", ratificó el lateral izquierdo.

Finalmente, hizo una comparación entre la fanaticada de la U y la de Colo Colo, reabriendo así un debate que siempre es polémico en el fútbol chileno.

"La hinchada de la U es mucho más fiel a lo que es la institución, a lo que es el jugador, es mucho más respetuosa. La del Colo es un poco más flaite en ese sentido. Es un poco más flaite no más", dijo Roberto Cereceda.