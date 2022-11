Robbie Williams cantará en el mundial: “Sería hipócrita que no fuera a Qatar”

El músico británico respondió a las críticas por haber sido contratado para actuar en el Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista con il Venerdi, el cantante inglés defendió su decisión de actuar en el Doha Golf Club el 8 de diciembre. “Cualquiera que deje mensajes diciendo ‘no a Qatar’ lo está haciendo con tecnología china”, dijo a la revista italiana.

Y continuó explicando: “Creo que la hipocresía consiste en que si tomamos este caso en este lugar, tenemos que aplicarlo unilateralmente en todo el mundo. Entonces, si aplicamos eso unilateralmente al mundo, nadie puede ir a ninguna parte”.

El ex miembro de Take That argumentó que sería “hipócrita” que no fuera a Qatar, “por los lugares a los que sí voy”.

“También creo que el cambio llevará mucho tiempo”, dijo. “Lo que estamos diciendo es: ‘Te comportas como nosotros, o te anexionaremos de la sociedad. Compórtate como nosotros, porque lo tenemos claro'”.

Para cerrar, dijo que: “No apruebo ningún abuso de los derechos humanos en ningún lugar”, continuó Williams. “Pero, dicho esto, si no condonamos los abusos de los derechos humanos en ningún sitio, entonces sería la gira más corta que el mundo haya conocido: no podría actuar ni en mi propia cocina”.