Robbie Robinson: El chileno-estadounidense que ya habló con Rueda para estar en La Roja

Robbie Robinson destacó este año por ser elegido por el Inter de Miami de David Beckham en el Draft 2020 de la MLS, y ya sueña con vestir la camiseta de Chile.

El delantero de 21 años y 1.88 metros de estatura, Robbie Robinson, ha tenido un excelente año. A principio de año llegó como primera opción del Draft 2020 de la MLS y saltó desde la Universidad de Clemson directamente al Inter Miami, cuyo dueño es la leyenda inglesa David Beckham.

Sin embargo, no solo el llamado de Beckham apareció en el teléfono de Robinson. El chileno-estadounidense aseguró en conversación con AS Chile que “hace cerca de un mes hablé con Reinaldo Rueda. Me dijo que me estaban siguiendo y que estaban interesados en que jugara por Chile".

Sobre sus raices con Chile, el ariete explicó: "Mi madre es chilena. A los 20 años emigró a Estados Unidos. Ahí sacó su carrera, se hizo doctora, y conoció a mi padre. Yo nací en Carolina del Sur, tengo dos hermanas, y los tres jugamos fútbol. Ese es mi primer recuerdo: tener uno o dos años, y estar todo el día detrás de una pelota".

Robbie espera poder hacer las cosas bien en Estados Unidos, y poder concretar su sueño de vestir La Roja, y aseguró que Reinaldo Rueda “hace cerca de un mes me llamó. Me dijo que me estaban siguiendo y que estaban interesados en que jugara con ellos. Cuando él me llamó fue una locura. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Sería un sueño”.

El jugador chileno saltó desde la Universidad de Clemson directamente al Inter de Miami en el Draft 2020 de la MLS.

Sin embargo, el joven goleador tendrá que decidir entre Chile o Estados Unidos, pero no podrá defender ambas selecciones. Al respecto de la compleja decisión, afirmó que “hasta que no juegue puedo tomar una decisión, pero hasta ahora Chile ha estado más interesado. Y a mí me interesa jugar ahí. Sería un orgullo para mi madre, y para mi familia”.

“Sánchez me encanta, me gusta mucho también Vargas. Vidal, Medel. Tienen muy buenos jugadores. Realmente sería un sueño poder jugar con ellos”, confesó sobre la opción de compartir junto a los referentes de la Generación Dorada.