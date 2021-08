Robbie Robinson fue la gran sorpresa de Martín Lasarte

Robbie Robinson, delantero de origen estadounidense y madre chilena, fue la gran sorpresa en la selección nacional que se enfrentará con Brasil, Ecuador y Colombia por Eliminatorias para Qatar 2022.

Cabe recordar que el futbolista hace un tiempo atrás conversó con AS Chile y no ocultó sus ganas de aportar en un cuadro donde hay muchos futbolistas que admira.

“Mi madre es chilena. A los 20 años emigró a Estados Unidos. Ahí sacó su carrera, se hizo doctora, y conoció a mi padre. Yo nací en Carolina del Sur, tengo dos hermanas, y los tres jugamos fútbol. Ese es mi primer recuerdo: tener uno o dos años, y estar todo el día detrás de una pelota”, comenzó diciendo al medio nacional en aquella oportunidad.

En esa línea, cerró diciendo que “tengo una edad joven, y hasta que no juegue puedo tomar una decisión, pero hasta ahora Chile ha estado más interesado. Y a mí me interesa jugar ahí. Sería un orgullo para mi madre, y para mi familia (…) Sánchez me encanta, me gusta mucho también Vargas. Vidal, Medel. Tienen muy buenos jugadores. Realmente sería un sueño poder jugar con ellos”.

Golazo de Robbie Robinson, en el triunfo parcial de Inter Miami ante Toronto FC 🇨🇱🔥 @peloterosleague pic.twitter.com/7tSYbFrqqU — Pato Figueroa (@patopeloteros) August 22, 2021

