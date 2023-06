Tras su retiro del fútbol profesional, Diego Rivarola trabajó varios años en Azul Azul.

Si bien el argentino tuvo algunos aciertos, el actual comentarista de ESPN reveló que siempre tuvo la intención de traer futbolistas de Mendoza, tal como lo hizo con Valentín Castellanos, pero que el club no lo tomó en cuenta.

Recordar que Castellanos está a punto de fichar por el Benfica de Portugal, tras una explosivo ascenso en su carrera luego de abandonar Universidad de Chile.

“En Chile para ir a hacer este tema de scouting a Argentina, ya tienes que tener otro tipo de inversión. Los clubes chilenos no lo están haciendo y no lo van a hacer”, explicó en el programa ESPN F90.

De hecho, el histórico delantero azul comentó que “fue algo que yo propuse con la traída de Castellanos para acá. Ir a buscar jugadores a Mendoza, que está al lado, para traer jugadores que acá no iban a llegar y no me dieron bola. Era una posibilidad para el club”.

Teniendo más conocimientos sobre cómo funciona el tema, el exjugador y actual comentarista explicó que los jugadores en Argentina prefieren recalar en cualquier equipo pequeño de allá en vez de venirse a probar suerte al fútbol chileno.

“Estos jóvenes que pueden apostar a jugar en Argentina y se pueden venir acá, los puedes ver en Independiente, en Racing, en Rosario Central, un Newell’s. Cuando viene un club chileno que más encima no les va a pagar buena plata, en vez de venir acá aunque sea a la U o Colo Colo, viene Godoy Cruz, Colón o Talleres de Córdoba y prefieren quedarse allá porque saben que haciendo dos goles valen 10 mil veces más. Es mucho el riesgo que corren acá”, destacó.

Rivarola y el presente de la "U"

Ya sin vínculo contractual que lo ate a Azul Azul, el ídolo del club en su rol de comentarista criticó fuertemente la actualidad de su equipo, sobre todo tras la eliminación ante O’Higgins por Copa Chile, aunque cargó más contra la dirigencia que contra el plantel o cuerpo técnico.

“Después de un mes de descanso, las falencias siguen siendo las mismas y me parece que el técnico las ve, y hay que ver la parte de la dirigencia, que yo creo que también la ve, pero hay que analizar qué van a hacer con eso. La U necesita un cambio. Si quieren que la U mejore, se necesitan cambios”, explicó.

Sobre Michael Clark, actual presidente azul, comentó que “hay que preguntarle qué quiere de este equipo este año. Si quiere estar donde estamos, que no traiga a nadie y vamos a terminar ahí, un poquito más arriba o abajo pero ahí nomás”.