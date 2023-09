Rivarola no le tiene nada de fe a la U de Pellegrino

Rivarola analizó el momento que vive Universidad de Chile en donde los laicos acumulan 8 partidos seguidos sin conocer de victorias con seis caídas y dos empates, lps pobres números tienen preocupado a Gokú.

“La U sigue sin rumbo, creo que lamentablemente después del primer semestre, creímos que este mal momento iba a ser pasajero, pero ya pasa a ser preocupante que Universidad de Chile uno no sabe lo que va a pasar en el siguiente partido”, dijo el ídolo azul.

Rivarola analiza la irregular temporada de los azules: “Pensamos que podía pelear el título, que podía entrar a Copa Libertadores y ahora no sé si pueda entrar a Copa Sudamericana, es muy difícil confiar en este equipo, no te entrega nada, no da seguridad. Volvió a ser débil de mente y cuando entran en esa debilidad, la experiencia ha sido muy mala”.

En el cierre, cree que hay responsabilidades compartidas por el mal momento de la U, ele x goleador asevera que: “El técnico no le ha podido encontrar la vuelta al equipo, no tiene variantes, ya no sabe qué usar, de qué forma usarlo y hay una responsabilidad muy grande de los jugadores. Echarle la culpa solo al técnico es injusto, tampoco ha podido que este equipo reaccione”, remató.

El periodista Marcelo Díaz lanzó la siguiente bomba sobre la posible salida del DT de la U: “Esto fue una conversación con un dirigente de Universidad de Chile ya pensando en 2024 y me nombro a Gabriel Milito, pero entiendo que debe ser muy caro”, indicó el reportero de TNT Sports

“El jueves hay directorio ahí podrían hablar del tema pero pensando en 2024, donde seguro Pellegrino no sigue”, cerró el comunicador.