Rivarola asegura que a Colo-Colo siempre lo ayudan

El exfutbolista Diego Rivarola mostró su opinión al respecto de las quejas que ha expresado Gustavo Quinteros en la programación del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo.

“Quinteros hace pocos años que está, los que estamos hace mucho más años y sabemos que alguien que no perjudican mucho en la historia ha sido a Colo Colo. No conoce mucho me parece la historia de Colo Colo y del fútbol chileno”, comenzó partiendo en su análisis el exfutbolista.

En esa misma línea, el hoy comentarista deportivo agregó que “En base a eso, me parece que está en un muy buen lugar y se está aprovechando de ese lugar me parece a mí para poner en palestra porque no se si no estuviera en ese lugar diera este tipo de declaraciones”.

Además, aseveró que “Bajaría el perfil… Hoy está aprovechando este momento y desaprovechando por otro lado, que lástima que se esté enfocando en esto y no lo bien que está jugando Colo Colo”.

Finalmente, el exfutbolista de Universidad de Chile dio a conocer que “Es un tremendo Colo Colo porque vemos que juega muy bien y enfocar su discurso hacía que lo quieren perjudicar, la verdad es que me parecen muy desafortunadas”.