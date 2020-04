El Bichi aseguró que el ídolo de Boca analizó al Cacique en su versión 2006.

El argentino fue entrenador de Boca y de Argentinos Juniors, fue en esa instancia en donde compartió con Riquelme charlas sobre fútbol:

"A mí me sorprendió porque cuando llego a Argentinos, él me hablaba del Colo Colo que yo había dirigido como si hubiese visto acá (en Chile) todos los partidos”, manifestó Borghi a TyC Sports.

“Eso me pasó solo con dos personas: el primero fue Román, que me decía que no estaba convencido con el sistema de tres en el fondo y tres carrileros”, agregó sobre el análisis que tenía Riquelme de lo que hacía el Bichi.

“Marcelo Gallardo. El Muñeco vino a Santiago a ver unos partidos y en la cena me describió tres o cuatro jugadores de forma extraordinaria y eso que solo los vio una vez. Son dos creadores que ponen en práctica cosas que otros no ven. Y eso hay que aprovecharlo”, complementó.

Finalmente, no ocultó, una vez más, su cariño por Román. “Es difícil darle instrucciones a una persona que admiras”, sentenció.