Juan Roman Riquelme tuvo por fin su despedida oficial del fútbol profesional, a pesar de dejar la actividad en 2014.

El futbolista argentino realizó su último partido en La Bombonera, lugar hasta donde llegó desde Lionel Messi hasta Cristián Muñoz, exarquero de Colo Colo.

En un partido que finalizó 4-3 a favor de Boca Juniors frente a la Selección Argentina, en la previa se vivió un tenso momento en el camarín de la Albiceleste, donde se encontraba la Pulga y otros campeones del mundo como Leandro Paredes, Ángel Di María y ex jugadores como Pablo Aimar, Javier Saviola, Fabrizio Coloccini, entre otros.

La incómoda situación sucedió cuando la periodista Sofía Martínez ingresó al camarín de la Albiceleste, donde Alfio Basile era uno de los entrenadores.

“Perdonen el atrevimiento, por favor avísenme si hay alguno que se esté cambiando”, dijo en voz alta la reportera, momento justo en el que el exentrenador de Boca Juniors y Argentina la invitó a salir.

“Querida, no podés estar acá. Fíjate. Mejor no mires que te vas a asustar… Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo.

“A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, le replicó Sofía Martínez, para luego abordar directamente al Coco Basile.

“No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. No hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”, finalizó la periodista para luego abordar a Diego Placente.

Revisa el incómodo momento en la despedida de Riquelme