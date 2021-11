"Rídicula": Tuiteros "destrozaron" a Alejandra Valle luego de ponerse a llorar por la victoria de JAK

La controvertida periodista nuevamente dejó en clara su intolerancia al referirse al triunfo del candidato del Partido Republicano.

Alejandra Valle no soportó la victoria de Kast.

Un show patético realizó la conductora del programa La Voz de los que Sobran, Alejandra Valle, quien rompió en llanto luego de referirse a la victoria de José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial.

Fiel a su soberbia, la comunicadora expresó en el programa que “lo que me da mucha pena, es que siento que ayer ganó un machismo súper profundo. Ganó el patrón de fundo, que es Kast; ganó esa sensación de que prefiero vivir en paz aunque no tenga derechos, aunque me aplasten, aunque me peguen en la casa”.

La ex panelista de SQP lejos de calmar su discurso, mantuvo atacando a las personas que no piensan igual a ella tras abordar el tercer lugar en las votaciones de Franco Parisi, recalcando que “en el norte ganó el papito corazón, el que quiere el 100% de las AFP, el que no está dispuesto a hacer colectivamente fondos para que se puedan repartir entre otros, otras y otres. Para mí ese es el Chile que ganó ayer”.

En la misma línea, explicó su presencia con vestido negro, indicando que “estoy súper de luto, y ya ni siquiera tengo esperanza en nada. Además de tener que recibir a los bots de Kast, que cada 5 minutos me mandan mensajes (preguntando) que cuándo me voy de Chile, tengo que escuchar a los de Boric diciendo que tengo la culpa porque en la primera vuelta le di mi apoyo a Jadue”.

La periodista entró en un modo "vístima" y reconoció que “estoy desgastada, Daniel (Stingo) no pudo venir y yo vine a dar cara, pero me ha costado toda la mañana”.

“Estoy chata, me encantaría decirles que me da lo mismo, pero al final cuando estás todo el día recibiendo piedras, los moretones salen igual. Discúlpenme, no puedo más…”, cerró, provocando la rápida respuesta de los tuiteros, quienes posicionaron su nombre en la principal tendencia del país.

Revisa los principales comentarios en redes sociales al respecto:

Ustedes ni siquiera se imaginan lo mucho que estoy disfrutando esto



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAA pic.twitter.com/47lgyMCi4i — D R E Z ↗️ (@DresTrumpi) November 22, 2021

Esta guatona ordinaria ninguneando y faltándole el respeto a toda la gente de regiones, de norte y sur. Alejandra Valle jura que Chile es Ñuñoa, donde vive ella. Llora más fuerte JAJAJAJAJA zurda ridícula y arrogante @siliconvalle https://t.co/pP2l7tiwxm — Aionikenk (@Aionikenk) November 22, 2021

Lo que le paso a Alejandra Valle es por weona, nada más, si se hubiera ahorrado su comentario aweonao de irse del pais, el País no la estaría agarrando para el hueveo ahora mismo.



Ahora que se aguante la ridícula. pic.twitter.com/Amvr3Kywes — Juan Miguel 🌏🇨🇱 (@JuanToledo0) November 22, 2021

Alejandra Valle@siliconvalle te encuentro bien ridicula y pesimista que onda las cartas aun no están echadas

Para qué tanto show — Roxana🍀🍓🌻 (@roxanaad2) November 23, 2021

Qué mujer más Ridícula😂😂😂 Ale Valle intolerante como todos los Comúnachos😂😂😂 están con Stingo 🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂 @siliconvalle pic.twitter.com/A7O1zjJPVY — Lissy💙💙🇨🇱 (@Lissysinfiltro) November 22, 2021

¿Alguien vio a la Alejandra Valle llorar y estar de luto cuando ardía Chile o cuando quemaban vivas a las personas en nombre de una reivindicación que todos sabemos es narcoterrorista? https://t.co/nBQieeBE70 — LaBotsDel22% (@TheRealBotsSoy) November 22, 2021

Alejandra Valle cuando te vas del país , te queda diciembre no más ‼️‼️‼️‼️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇨🇱🇨🇱🇨🇱👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/f0u8yDOZUr — Rocio Russetti Sabi (@RussettiSabi) November 23, 2021

Alejandra Valle declaró que si sale José Antonio Kast se va a poner peluda la cosa. — michelle chanchelet (@michelchanchele) November 23, 2021

Alejandra Valle sufre ctmre 🤭 — Nicolas Alvarez (@Nicolas31T) November 23, 2021