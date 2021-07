Ricardo Rodríguez contó por qué sacó la bandera de Chile de sus zapatos

El defensor de Suiza nacionalizado chileno, Ricardo Rodríguez, reveló el motivo por el cual no luce la bandera chilena en la presente Eurocopa 2020.

Ricardo Rodríguez es actualmente el lateral izquierdo titular de la selección de Suiza en esta Eurocopa 2020. Cuadro que hizo historia tras meterse en los cuartos de final del certamen eliminando a Francia. Y ahora tienen que enfrentar a España.

El defensor es hijo de padre español y de madre chilena, y a pesar de que quiso defender a La Roja, finalmente prefirió su país de nacimiento. Eso sí, en conversación con La Tercera en 2015 dejó cerrado el tema.

"Siempre pensé en jugar por Chile. Hablé, también, con varias personas. Pero nunca me llamaron para jugar por la Selección. Yo estaba en Suiza, jugando en Zurich y, al final, sólo vino a buscarme la selección suiza”, señaló.

A pesar de escoger a Suiza, Rodríguez igualmente llevaba la bandera chilena en sus zapatos. Sin embargo, en esta Eurocopa dejó atrás dicha costumbre y, en entrevista con diario Marca, reveló el motivo de su decisión.

"Ahora mismo no las estoy llevando, esta es la verdad. Antes sí que llevaba las banderas en las botas, porque todos son países especiales para mí. Pero ahora tengo botas nuevas, de otra marca y no las llevo", explicando porque ya no lleva las bandera de Chile y España como antes.

Y aprovechó para relatar que "mi padre es de España, mi madre es de Chile y yo nací en Suiza. Siempre son especiales estos partidos, pero mi familia me animará a mí. Yo a mis padres les debo todo lo que soy".

Con respecto a lo que vive en la actual Euro2020, Rodríguez fue claro y reconoció que "estamos muy contentos. Porque hicimos historia después de 67 años. ¡Por fin estamos en los cuartos de final de un torneo! Igual te notas algo cansado, pero somos profesionales y eso es parte del fútbol, estamos acostumbrados y estaremos a tope para el partido".