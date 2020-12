Ricardo Lunari y fracaso internacional de la UC: “La Sudamericana es un consuelo mediocre”

El ex jugador de la UC, Ricardo Lunari, recriminó a los cruzados por sus malas campañas en Copa Libertadores, sobre todo en los últimos tres años.

El histórico ex jugador de Universidad Católica, Ricardo Lunari, lanzó una dura crítica por el fracaso internacional de la UC en la actual temporada. Tras no poder avanzar a la segunda ronda de la Copa Libertadores, y ser eliminados en cuartos de final en Copa Sudamericana a manos de Vélez Sarsfield habiendo tenido la ventaja en el marcador global.

En diálogo con el programa “Círculo Central” de La Red, el argentino confesó que "a mí lo que me llama la atención es que Católica se está encaminando hacia un tricampeonato y, saliendo campeón dos veces ya del campeonato chileno, no ha podido pasar a una segunda ronda de Copa Libertadores, me llama mucho la atención".

"Yo sé que hay mucha diferencia en cuanto a planteles con relación a los equipos argentinos y brasileños, pero no estamos hablando que no llegue a la final, estamos hablando que no pasa a la segunda ronda y entre cuatro equipos, que haya dos equipos que pasan y dos que quedan fuera, Católica esté siempre en esos dos", añadió Lunari.

"Después no nos vamos a vender entre nosotros mentiras, la Sudamericana es un consuelo quizás hasta mediocre, diría yo, porque realmente no es que ni siquiera se clasifica a la Sudamericana, queda eliminado de Libertadores y pasa a Sudamericana", destacó el subcampeón de la Copa Libertadores 1993 con la Franja.

"Y después en la Sudamericana hay equipos realmente de una jerarquía muy baja, y aún así a Católica le sigue costando. Yo como hincha de la UC me siento totalmente decepcionado por las actuaciones internacionales. La gente más que ilusionada con el tricampeonato, quiere avanzar en copas internacionales", complementó el trasandino.

Debido a eso, el ex mediocampista miró en menos al certamen, y declaró que la Copa Sudamericana "es un campeonato de medianía, de media tabla, los clasificados en algunos países arrancan desde el quinto hasta el octavo puesto. Entonces estamos hablando de equipos que están en mitad de tabla de sus campeonatos nacionales, no estamos hablando de un campeonato con gran jerarquía".

"La jerarquía se la ponen los que vienen eliminados de la Libertadores, porque ahí quedan fuera algunos campeones, entonces uno dice 'bueno, ahora sí hay equipos interesantes', pero realmente hay veces que uno no conoce los nombres de los equipos que están participando, no tiene idea de qué país es, no tiene idea de dónde es porque no tiene ningún tipo de historia futbolística", concluyó Lunari.

A continuación puedes revisar la entrevista completa a Ricardo Lunari en ‘Círculo Central’: