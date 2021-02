Ricardo Lunari quiere un pentacampeonato: "No hay competencia para la UC"

El ex jugador de la UC, Ricardo Lunari, apostó por un pentacampeonato cruzado porque “Colo-Colo y Universidad de Chile pasan momentos espantosos”.

Uno de los grandes ídolos de Universidad Católica, Ricardo Lunari, se manifestó sobre el histórico tricampeonato obtenido ayer. En conversación con el programa “La Franja” de Al Aire Libre TV, el argentino expresó que en San Carlos deben ir por un pentacampeonato porque los cruzados no tienen competencia en Chile.

"No hay competencia para la UC en este momento. Colo Colo y Universidad de Chile están pasando momentos espantosos, los equipos más fuertes no están en un buen nivel. Católica puede aspirar a un tetra y después a un pentacampeonato",señaló el ex volante.

Por otra parte, Lunari también añadió que "Católica tiene que seguir sacando ventaja y potenciar el plantel. Tiene que traer tres o cuatro jugadores como Zampedri o Dituro".

Con respecto al histórico tricampeonato alcanzado ayer, confesó que "es un momento único de la historia de Católica, yo daría lo que sea por haber estado. El hincha no sé que ahora va a exigir, quizás mejorar en la deuda internacional que tenemos".

Sobre la baja en el rendimiento de los cruzado en el último tiempo, el actual comentarista de ESPN fue claro. "Después de perder el partido con Vélez en Copa Sudamericana, el equipo se vino abajo anímicamente. Cuando vos no estás bien de la cabeza, las piernas no te responden".

Finalmente, tuvo palabras para reconocer la gran gestión de José María Buljubasich en el equipo precordillerano. "Gracias a Dios, no se ha equivocado últimamente. Antes cada jugador que traía no rendía y de a poco se fue afianzando en su puesto.Creo que es el mejor director deportivo del fútbol chileno", concluyó.

Cabe recordar que Ricardo Lunari defendió la camiseta de la Franja entre 1996 y 1998. Con la UC en el pecho jugó 111 encuentros, anotó 41 goles y fue campeón del Torneo de Apertura de 1997.