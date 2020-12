El ex jugador de la Franja se manifestó en su cuenta personal de Twitter.

Universidad Católica igualó 2-2 con Audax Italiano en La Florida en un partido lleno de polémicas y en redes sociales, los hinchas de ambos equipos atacaron a Angelo Hermosilla.

El juez no cobró una clara falta penal a Edson Puch en el área de los itálicos y dejó seguir la jugada, que terminó finalmente en gol de Joaquín Montecinos para los dueños de casa. Y tras los reclamos de los Cruzados, ni siquiera revisó las acciones en el VAR.

En tanto, el ex jugador Ricardo Lunari también se sumó a los reclamos: "No sean descarados, si quieren evitar el Tri, suspendan el campeonato", escribió.

Esto es penal acá y en la China. El árbitro de frente no tiene excusas para no pitarlo. Y el Var no llama? No sean descarados, si quieren evitar el Tri suspendan el campeonato!!!

