Tras el debut de Ricardo Gareca junto a la selección chilena, el equipo nacional tuvo un cambio de actitud importante, algo que también se vio reflejado en su juego. En la última doble fecha FIFA, La Roja consiguió una victoria por 3-0 ante Albania y una trabajada derrota por 3-2 ante Francia, dejando muy buenas sensaciones de la escuadra nacional.

Algunos jugadores llamados por el nuevo estratega de La Roja también dejaron muy buenas sensaciones, como fueron los casos de Mauricio Isla, en su regreso a las nominaciones, Dario Osorio, Víctor Dávila, entre otros. Pero por otro lado, también llamó la atención la ausencia de algunos jugadores en la nómina previa a estos dos partidos amistosos ya mencionados.

Luego de analizar lo que tenía a disposición, Ricardo Gareca decidió dejar fuera de la nómina para la última doble fecha FIFA de La Roja tanto a Gary Medel como a Arturo Vidal. Algo que en su momento causó bastantes comentarios, ya que si bien ambos jugadores no están en su mejor momento, siempre dieron lo mejor para defender los colores de la selección chilena.

Ahora bien, con respecto a estas ausencias, Ricardo Gareca habló finalmente sobre ambos jugadores, quienes jugaron un papel vital en la obtención de las dos Copas Américas por parte de la Generación Dorada, donde explicó que si bien no fueron considerados en esta oportunidad, no quiere decir que no puedan ser llamados en un futuro.

"Ambos jugadores son muy importantes. Esos muchachos de tantos partidos que tienen, por ahí uno empieza a ver, en el momento en que no estén o por diferentes circunstancias, cuales serán las opciones. En qué nivel están ellos y en que nivel de competencia y exigencias. Son muchachos que uno nunca deja de tener en cuenta".