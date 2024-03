Ricardo Gareca explicó las ausencias de Vidal y Brereton en La Roja

Durante esta jornada, Ricardo Gareca entregó su primera nómina al mando de la selección chilena, de cara a la doble fecha FIFA de este mes de marzo. En esta oportunidad, La Roja se enfrentará en partidos amistosos a Albania y Francia respectivamente. En esta convocatoria hubo diversas sorpresas, por lo que el estratega tuvo que explicar el motivo de algunas ausencias que llamaron bastante la atención.

Con respecto a las sorpresas que dejó esta primera nómina del estratega, se dieron los regresos de Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas a la convocatoria de la selección chilena. Donde también llamaron la atención los llamados de Nicolás Fernández de Audax Italiano y los delanteros de Colo Colo Cristián Zavala junto a Marcos Bolados.

Pero además de lo anterior, Ricardo Gareca también dejó fuera de esta primera nómina a Arturo Vidal, Gary Medel y Ben Brereton, quienes eran unos recurrentes en estos procesos. Pero a su vez, el estratega explicó que su ausencia en esta oportunidad no marcará un presedente y pueden ser llamados en futuras convocatorias de la selección chilena.

Según información entregada por BolaVip, con respecto a la ausencia de Arturo Vidal el estratega señaló que, "no quisimos llevarlo porque viene con inconvenientes, siendo reemplazado, el otro día salió en el entretiempo, entonces queremos que directamente él a través de algunos inconvenientes que viene arrastrando, logre en Colo Colo esa continuidad tan importante que deben tener los jugadores".

Ahora bien, sobre el no llamado de Ben Brereton en esta oportunidad, Ricardo Gareca argumentó que, "no es nada en particular, son decisiones para ver otras alternativas nada más, no tiene que ver su actualidad. Me gustaría que aprenda español, es importante. Esta convocado hace dos años, estuvo en la Copa América de Brasil, y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español".