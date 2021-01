Ricardo Dabrowski: "Si Mosa va a dar un incentivo no debiese hacerlo público"

El ex entrenador de Colo-Colo, Ricardo Dabrowski, se refirió al terrible momento que viven actualmente los albos a nivel futbolístico y dirigencial.

Gran polémica causó la noticia sobre el bono económico que Aníbal Mosa ofreció al plantel de Colo-Colo para salvarse del descenso. La oferta quizás fue bien recibida por los futbolistas, pero los hinchas y referentes del equipo se mostraron muy molestos con la determinación del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Y una de esas figuras fue el ex jugador y entrenador del Cacique, Ricardo Dabrowski, quien entregó su opinión al respecto. El ‘Polaco’ confesó que el mandamás de la concesionaria alba no debió hacer pública la bonificación ofrecida a sus jugadores.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el argentino no tuvo problemas para confesar lo que sentía ante la medida. "Si un equipo va a ganar producto de un incentivo, el fútbol sería super fácil. Los jugadores no entrenarían y el club no haría contrataciones", señaló.

"Si se les va a dar un incentivo a los jugadores de Colo Colo, Aníbal Mosa no debiese hacerlo público. Si él piensa que por poner dinero los jugadores van a ganar todos los partidos, tendría que pagar un monto bastante importante", añadió.

Por otra parte, el argentino comentó el complejo panorama que tiene el Eterno Campeón peleando para no descender a Primera B. "Hoy Colo Colo tiene un futuro totalmente incierto, una derrota genera terror. El descenso para el club es tremendo, es una palabra que no estaba en el diccionario colocolino, pero ahora está ahí".

"Es angustiante para el hincha esta situación, así que habrá que ir viendo partido a partido, pero la enseñanza para que no vuelva a pasar esto debería ser grande", concluyó.