Ricardo Dabrowski aniquiló a Espina: “Las ratas son las primeras que huyen cuando el barco se hunde”

A partir de las 18:00 horas de este miércoles, Colo Colo se jugará el partido más importante de su historia. Los albos se enfrentarán a Universidad de Concepción en el Estadio Fiscal de Talca, y quien pierda el crucial encuentro será el tercer descendido del Campeonato Nacional 2020.

Ante ese complejo panorama, los hinchas y referentes del “Eterno Campeón” se han mostrado muy preocupados sobre el duro partido que enfrentarán. Sin embargo, también ha existido una dura crítica y han buscado los motivos por los que terminaron en esta incómoda instancia, y quienes son los responsables.

Sobre eso se refirió el referente del “Cacique”, Ricardo Dabrowski, quien defendió la camiseta blanca como jugador y como entrenador. En conversación con La Redgoleta de Redgol, Dabrowski no se guardó nada y dejó en evidencia su confianza en los jugadores para sacar la situación adelante. Pero también disparó fuertemente contra el ex gerente deportivo albo, Marcelo Espina.

“Más que triste estoy conmocionado. Cómo no lo vieron venir antes, no hay que estar en un lugar para darse cuenta de las cosas. Uno a la distancia se enteraba de todo y uno se pregunta cómo se tolera esto, por menos en otros lugares se tomaron decisiones. ¿Cómo no se hizo antes? era un problema visible”, comenzó.

“Esto fue el coronario de un sinfín de errores. A veces cuando uno ve sistemáticamente la cantidad de errores de hace bastante tiempo, el análisis que hay que hacer es si los errores son involuntarios o fueron adrede, porque cuesta creer que sean involuntarios esos errores”, añadió.

"Me llama poderosamente la atención que hoy por hoy esté al frente el cuerpo técnico o los jugadores, está la parte directiva como Aníbal Mosa, como el más visible, pero uno de los grandes responsables de esto no está y la gente no puede olvidar quién fue, que ni siquiera tuvo la dignidad de quedarse cuando el barco se hunde. Los que huyen son las ratas, esa es la realidad", agregó.

"Es lamentable que la situación haya decantado en lo que hoy está Colo Colo. Va a jugar un partido de promoción que en la historia del club es insólito, inaudito. Si uno rebobina va a observar que hubo una infinidad de errores y me cuesta creer que hayan sido involuntarios. Es imposible en el fútbol cometer tantos errores y mantenerse tanto tiempo en el cargo”, explicó.

