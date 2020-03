Revisa las exóticas ligas que no han parado el fútbol por el coronavirus

A pesar que la mayoría de las ligas se han paralizado por los efectos del coronavirus, algunos países hicieron caso omiso y siguen desarrollando sus torneos nacionales con total normalidad.

Para cualquier amante del fútbol ver las principales ligas europeas eran un atractivo para pasar el fin de semana en la casa con un buen vaso de cerveza y papas fritas. Sin embargo, la emergencia que ha provocado la pandemia del temido Covid-19 ha paralizado todo el deporte hasta nuevo aviso.

Sin embargo -y como en todos los lugares-, siempre hay porfiados que hacen caso omiso a las indicaciones sanitarias y decidieron continuar adelante con sus torneos.

Así ocurre actualmente en países con ligas poco conocidas, como la A-League de Australia,el Championship de Nueva Zelanda, la West Bank League de Palestina, la desconocida Yokary League de Turkmenistán, entre otras que serán descritas a continuación.

Australia

De los torneos menos exóticos destaca la A-League de Australia. Una liga donde no hay descensos y los 11 equipos se enfrentar en tres rondas de todos contra todos para después pasar a un play off con los seis mejores equipos de la temporada.

En el país oceánico comanda la liga el Sydney FC con sólidos 47 puntos, su más cercano perseguidor es el Melbourne City con 40, lo siguen Wellington Phoenix (36), Brisbane Roar (35), Perth Glory (31), Western United (27) y cierra la pelea por el acceso a las finales Adelaide United con 27 puntos.

ARUBA

Otro torneo que no se detiene por nada es la apasionante Division di Honor de Aruba, donde el Racing Club tiene asegurado su paso al cuadrangular final con 31 puntos, lo sigue el Dakota con 28 y cierran la etapa de clasificación el Deportivo Nacional (18) y Bubali (15).

Mientras que la lucha por el descenso la protagoniza Britannia (12), La Fama (11) y el prácticamente descendido United FC con 0 puntos.

Palestina

La West Bank League se encuentra en etapa de definiciones y con el panorama casi definido, ya que el Merkaz es el puntero con 42 puntos y un triunfo más le dará la corona tras 20 jornadas de intenso trabajo; lo sigue más atrás Al Amari con 35 y cierra el podio Ahli Al-Khalil (32).

En la zona roja, Ahli Qalqiyah (13) está a punto de perder la categoría, por lo que necesita sumar sus próximos nueve puntos y evitar la caída del Thaqafi Tulkarem (16). Lamentablemente, para Palestinian Forces la cosa ya está escrita: son de la B.

Burkina Faso

Una liga que nos mantiene pegado al streaming es la Premier League de Burkina Faso, donde el Salitas empieza a probarse la corona de campeón y sacar pasajes a la Liga de Campeones de la CAF, con sus 51 puntos en el primer lugar.

Sin embargo, Majestic aún cree en los milagros y con sus 45 puntos lucharán para evitar el título de los "rojos". En la zona del descenso, Kadiogo (22) está en una pelea intensa con el US Ouagadougou (23) y el Royal (24) para evitar perder la categoría. En el último lugar el AS Police parece no levantar cabeza y siguen hundiéndose en el infierno de la Primera B.

Nicaragua

Finalmente decidimos cerrar con la Liga Primera de Nicaragua, donde increíblemente el fútbol no se ha detenido y eso ha permitido al Diriangén alzarse con el liderato con 20 puntos en nueve partidos jugados. Muy de cerca el Managua (19) no le pierde pisado junto al Real Estelí (17). Cierran el cuadro de clasificación a playoff Walter Ferretti (15), Jalapa (12) y Chinandega (11).