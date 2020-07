Revisa el calendario del regreso de la Champions League 2019-2020

La Champions 2019-2020 tendrá un especial sabor debido al coronavirus

El torneo más importante de clubes en Europa estuvo suspendido por culpa de la pandemia del Covid-19, y la UEFA decidió que se retomará en agosto, cuando esten finalizadas las competencias de liga en el continente.

La acción se reanudará con cuatro duelos pendientes por octavos de final, que se disputarán en los países de los equipos que son locales, mientras que desde los cuartos de final, los partidos serán únicos y en una sola sede, en Portugal, debido a la contingencia sanitaria.

Entre los duelos más destacados está el del Napoli a Barcelona de Arturo Vidal. El equipo culé dejó escapar la liga y espera sellar la clasificación en casa, y así olvidar el mal trago en el torneo hispano.Cabe recordar que el chileno está suspendido para ese partido debido a una tarjeta roja recibida en Italia.

Viernes 7 de agosto

Juventus vs. Lyon. 15:00 horas. Juventus Stadium (Turín)

Manchester City vs. Real Madrid. 15:00 horas. Etihad Stadium (Manchester)

Sábado 8 de agosto

FC Barcelona vs. Napoli. 15:00 horas. Camp Nou (Barcelona)

Bayern Munich vs. Chelsea. 15:00 horas. Allianz Arena (Munich)

Miércoles 12 de agosto

Atlético de Madrid vs. RB Leipzig. 15:00 horas. Estadio "José Alvalade" (Lisboa)

Jueves 13 de agosto

Atalanta vs. PSG. 15:00 horas. Estadio da Luz (Lisboa)

Por definir

Ganador del Manchester City - Real Madrid vs. Ganador del Juventus vs. Lyon

Ganador del Barcelona - Napoli vs. Ganador del Bayern - Chelsea

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K