"Me equivoqué": Natalia Valdebenito eliminó publicación tras burlarse de una persona discapacitada.

Este domingo Natalia Valdebenito estuvo en medio de la polémica en redes sociales luego de responder a un tuitero que se refirió a los graves incidentes registrados en la región de La Araucanía.

“No es racismo ni fascismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!”, escribió un usuario a la comediante en Twitter.

La artista decidió responder el tuit, adjuntando una imagen del joven. “Con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado”, publicó Valdebenito.

Rápidamente la publicación comenzó a viralizarse y generando un duro debate en la red social del pajarito.



MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

Amigos. Riamonos de la Natalia Valdebenito, así como le gusta reírse del resto. Que mejor chiste que encontrar al hombre de su vida, su gran MACHO encamado con otro hombre y adivinen a quién se lo estaban poniendo, al ex de la Valdebenito 😂😂 pagaría x haver visto su cara. pic.twitter.com/XzhMtNdAQd

LA Natalia Valdebenito no acepta a nadie quien no piensa como ella y es agresiva empieza a ofender

1° discrimina por fisico a un Chico con discapacidad.

Me acordè de una polera de esta mujer y digo: "Que si eres w....na pic.twitter.com/TUcs9g71ZO