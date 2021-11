Revelan polémicos audios del VAR de supuesto penal no cobrado a la U

Revelan la conversación de los jueces en San Carlos de Apoquindo. Desde la caseta del VAR apoyaron la decisión de Julio Bascuñán en ir al tiro de esquina tras la falta de Sebastián Pérez a Nahuel Luján en el clásico entre la Católica y la U. "El arquero toca el balón, me parece perfecto", le dijeron al réferi.

Bascuñán le encargan no reanudar el juego hasta que se revisara la jugada en detalle. “Esquina” se le escucha decir al juez principal mientras Roberto Tobar, quien estaba a cargo del circuito de cámaras comienza a pedir las distintas tomas. “Ya, otra, la contraria”, solicita. “Si, toca el balón”, le indican a Bascuñán, mientras le piden no reiniciar el juego. “Julio, no reanudes”, le dicen. “Vamos a chequear la acción”, añaden. “Veo que disputan el balón. Llega el arquero. Llegan juntos”, puntualiza Bascuñán, requerido del relato de la jugada.

La revisión continúa hasta que Tobar informa que: “Julio, toca el balón el portero así que muy bien”, sentencia. “Toca el balón el portero, esquina”, insiste Bascuñán, ya con la decisión ratificada

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.