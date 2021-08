Revelan que Mauricio Isla estaría saliendo con la ex polola de un crack de Colo Colo

La noticia fue confirmada por una periodista de farándula con quien tuvo una discusión el "huaso" hace unas semanas.

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, nuevamente "dejó la escoba" en redes sociales al revelar un sabroso secreto sobre el futbolista nacional Mauricio Isla, con quien ya tuvo una pelea hace algunas semanas.

En esta oportunidad, la profesional reveló quién sería su nueva conquista tras su bullada separación de la modelo española, Gala Caldirola. El hecho lo reveló durante una transmisión de Instagram, donde sacó a la luz el nuevo romance del "Huaso".

"En este tiempo justo que empezó a aparecer la Gala en El Discípulo del Chef, y la empezaron a vincular con todos los hombres solteros del programa, entremedio, el señor Mauricio Isla no está solo", afirmó en el live.

Y en esa misma línea, la panelista del programa Zona Latina sostuvo que el jugador del Flamengo y de la Roja "no está solo en Brasil".

"Está acompañado de una chiquilla chilena que él se llevó para allá. La invitó", lanzó. Incluso, fue más allá y dijo que la mujer en cuestión se llama Victoria. Además, sostuvo que se trataría de la ex pareja del actual goleador de Colo Colo, Iván Morales. Precisamente, con el delantero compartirá en la Roja en la fecha triple de las clasificatorias.

Luego, la periodista lo llamó a no hacerse “la víctima, pobrecito que la Gala rehizo su vida y él está pobre. Sufriendo. Y que sabe la calidad de hombre que es". Por último, sostuvo que los tortolitos no se siguen en Instagram. Sin embargo, el jugador le pone "like" a sus fotografías.