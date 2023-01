Revelan que la U le quiso "robar" a Joan Cruz a Colo Colo

Joan Cruz, quien por estos días se encuentra en Colombia con la Roja disputando el Sudamericano Sub 20, aún no sabe si seguirá perteneciendo al Cacique.

Según La Tercera, el archirrival de Colo Colo intentó llevar a cabo una “secreta movida” para quedarse con Cruz: “Universidad de Chile se fijó seriamente en él, al punto de que quiso reclutarlo como uno de los refuerzos para esta temporada”, sostuvo.

"La propuesta era, desde los puntos de vista deportivo y económico, interesante. Sin embargo, a través de sus representantes, el mediocampista ofensivo declinó de aceptarla. La razón estaba a la mano: como un usuario recurrente de las redes sociales, Cruz había sido testigo de la forma en que reaccionaron los hinchas con la partida de Matías Zaldivia desde Colo Colo a la U. El razonamiento incluye a los fanáticos de ambas escuadras”, estableció el citado medio.

“Ciertamente, Cruz no ha alcanzado ni de lejos el protagonismo que sí tuvo el trasandino en Macul, pero internamente advirtió que no estaba dispuesto a asumir el costo de dar un paso que resultaría, de por sí, controvertido. Los fanáticos albos siguen respaldándolo y depositándole su confianza. Lo hacen permanentemente, a través de mensajes en las plataformas informáticas. El volante no les quiso fallar”, complementó.