Revelan que hubo dura discusión en el vestuario de Colo Colo

El Cacique perdió por 0-2 ante Boca Juniors en compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el partido ante los trasandinos, habría existido un fuerte intercambio de palabras entre Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón.

El medio Al Aire Libre aseguró que el clima no es positivo al interior del camarín del 'Cacique'. "La derrota profundiza un momento interno que no es bueno, el momento no es el mejor y ahí se genera este encontrón que tuvo el técnico con el plantel una vez finalizado el partido frente a Boca Juniors", partieron señalando en un despacho.

"Gustavo Quinteros muy enojado con el resultado, la presentación del equipo, al finalizar el partido va directamente al vestuario de los jugadores y los recriminó en fuerte tono por la derrota. Las recriminaciones del técnico fueron bien fuertes hacia el plantel", agregaron.

En la misma línea, el medio de comunicación radial sostuvieron que "hubo respuestas de algunos futbolistas, entre ellos Maximiliano Falcón. Se va generando un clima tenso dentro del vestuario, va existiendo un clima de tensión entre plantel y entrenador, existe un mensaje que está pegando fuerte al interior".