Revelan que en Azul Azul están aburridos de Michael Clark

Cristián Caamaño cuenta que parte la dirigencia de Azul Azul no está conforme con la personalidad de Michael Clark. Caamaño comenzó con un duro mensaje: “¿Nos tiene miedo Michael Clark?, ¿No quiere hablar con nosotros? Acá no le hacemos relaciones públicas, no le tiramos centros. No entiendo por qué rehúye al diálogo con Deportes en Agricultura”.

El comunicador no tuvo clemencia con la palabras del dirigente azul: “Michael Clark se cuadra con la idea de Pellegrino que como la U ha sido un equipo itinerante, todo se va a resolver cuando pueda contar con el Estadio Nacional… si la gente no ha ido porque se han suspendido a ellos mismos, no es que no hayan tenido la posibilidad de jugar sin su gente”.

“¿Qué te garantiza el Estadio Nacional? No se resuelve con eso; la U peleó el descenso el 2019 sin castigos de por medio, sin estallido ni pandemia y jugando con el estadio lleno”, complementó.

Caamaño no soltó a Clark: “Me hubiese gustado escuchar a Clark hablar de su vínculo con Marcelo Pecce, de la inacción de Azul Azul, de por qué no le trajeron los refuerzos a Pellegrino a mitad de año y una serie de situaciones que están en el aire que no tienen explicación alguna”

“Hay muchas voces alentando a cambios a su autoritarismo dentro del directorio, que no consulta nada, quedaron pendientes muchísimas respuestas porque él habla de lo que quiere y acá se dedicó a denostar a otro miembro del director por ser hincha de Católica, pero sus socios en Sartor son todos hinchas de otros clubes”, cerró respecto a la incomodidad en Azul Azul.