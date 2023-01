Revelan que el fichaje de Lucero al Fortaleza está casi caído

El periodista Coke Hevia aseguró que Fortaleza de Brasil se está retractando de la decisión de contratar al Gato Lucero.

"En este momento, la información desde Brasil es que se está cayendo el pase de Lucero a Fortaleza, porque el club se dio cuenta que no se puede meter en un lío legal tan importante y que no era tanto como contaba el representante", lanzó en Radio Pauta.

"Dijeron: '¿para qué nos vamos a meter en este cachito? Ya, un millon y medio y no nos vamos a juicio', y Lucero con su agente dicen que renuncian a la segunda cuota de los 450mil dolares que es el pase. Ahora, el problema es que Lucero no se presentó a la pretemporada. ¿Qué pasa si se cae el pase?", siguió explicando.

El comunicador asegura que: "Es más, sigue llegando información que se cae. Ahora, en Chile hemos visto cosas peores en todos ámbitos de la sociedad. Puede que dos goles de Lucero y se acaban los problemas, pero a mí me parece que esto es un quiebre brutal", reflexionó el comunicador.

"Conociendo a Quinteros, si Lucero no se va... ¿Se van a hacer todos los giles?", cuestionó. "El club, que viene siendo manoseado hace un rato por culpa de Blanco y Negro, debería congelar a Lucero e ir a buscar otro 9. El club más grande de Chile no está para que le estén haciendo el barco pirata", cerró.

Me cuentan desde Brasil q Fortaleza mira con mucho ojo el tema Lucero y su contrato. La “sensación” es q pueden desistir para no meterse en un lío legal. Veremos como termina. Inentendible q tdv ByN no saque un comunicado explicando