Revelan que Colo Colo pone un camión de plata por figura del torneo

Desde Blanco y Negro quieren dar el gran golpe al mercado del segundo semestre, desde un medio partidario revelan que Colo Colo va con todo por Bruno Barticciotto, el hijo del ídolo de la institución alba se encuentra con la selección chileno en Bolivia y podría dar el gran salto en su carrera como futbolista.

"Cuando todo parecía que el mercado de Colo Colo apuntaría a otros nombres, nuevamente Barticciotto ganó espacio dentro de la concesionaria: “Los albos intensificaron las negociaciones y ya han entablado conversaciones con el cuadro árabe”, confirman desde Dale Albo.

“Si bien en un principio se habló de que el Tino pedía 2 millones de dólares por el artillero, desde el interior del estadio Monumental indican que el último piso es de 1,5 millones de la divisa norteamericana, por lo que arremetieron por su fichaje”, precisan en su información.

Pero no se quedaron ahí, desde el medio antes citado informan que: “Mientras que desde el cuadro tricolor le aseguran que ya ha habido conversaciones y que hay diferencias mínimas, puesto que el Cacique abrió la billetera y puso 1,3 millones de dólares sobre la mesa por el 50% de su carta”, destacan.

Marcelo Pablo Barticciotto reveló detalles

“Fue muy enredada la salida de Católica, muy enredado el tema de las cláusulas que pone también Católica, el tema de la repesca”, comenzó explicando Barti, dejando en claro que la opción no es fácil, en ESPN.

“Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, después bueno, si no se da no. Pero a mí me parece que los clubes cuando quieren a un jugador deben agotar todas las instancias. Después bueno, si no se pudo, porque el otro, porque el equipo que lo tiene o que es dueño pidió muchísima plata y exageró y todo es una cosa”, detalló el ex jugador.

El ahora comentarista quiere ver a su hijo en el cuadro popular: “Uno tiene que quedar con la sensación de decir ‘bueno yo hice todo lo posible para tener a este jugador, porque me lo pidió el técnico’. Me parece que parte por ahí el tema. No puede declarar Daniel Morón, miren, ¿sabe qué? Nosotros va a ser imposible que lo traigamos porque… No, primero la gestión me parece que hay que hacerla. Esto no es por lo de Bruno, es por cualquier tipo de jugador”, finalizó.