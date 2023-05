Revelan que 'China' Suárez retomó el contacto con Mauro Icardi

La actriz argentina China Suárez habría vuelto a intercambiar mensajes con el delantero del Galatasaray, quien ya confirmó su separación de Wanda Nara.

"Alguien me informó que la China ya habría intercambiado mensajes con Mauro Icardi", reveló la panelista, causando sorpresa entre sus compañeros y la conductora del programa, Flor de la V.

Posteriormente, la panelista trasandina ofreció detalles sobre la fuente que le confió este secreto: "La persona que me lo contó me pidió que no lo revelara. Es alguien muy conocido que me confirmó que ya habrían estado enviándose mensajes, pero no especifica quién escribió a quién. Sin embargo, ya estarían nuevamente en contacto", explicó.