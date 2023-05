Revelan que Brayan Cortés podría salir de Colo Colo

Gustavo Quinteros lo sentó en la banca por un supuesto acto de indisciplina, para Barticciotto es sinónimo de incomodidad del golero formado en Iquique.

“No sé, es raro, porque la falta en realidad no la conocemos mucho. Yo me imagino que, porque si hubo castigos por otras faltas y duraron pocos partidos, esto ya extiende y me parece que podemos sospechar o saber algo, pero no sabemos qué realmente pasó y si el técnico considera que no tiene que jugar, me parece que la falta ha sido grave”, dijo Barti de entrada.

El ex 7 de Colo Colo sentencia que “ahora, tampoco encuentro tan alta la cláusula de Cortés. Es un arquero seleccionado, de equipo grande y tranquilamente cualquier equipo lo podría comprar. Me imagino que por esta situación Cortés se debe querer ir y quizás tenga ofertas como para poder hacerlo”.

El último partido de Cortés como titular fue contra Monagas por Copa Libertadores el pasado 19 de abril. De Paul apareció de sorpresa ante Palestino siendo figura en los albos y manteniendo una actuación destaca frente a Unión La Calera y Boca Juniors. Fernando de Paul nuevamente será titular en el arco albo, el Ccique recibe este martes a Audax Italiano en el Estadio Monumental.