La prensa italiana insiste en que el formado en Cobreloa partirá del Inter, ya que según La Gazzetta dello Sport, comunicó: “Será un adiós, pero Alexis es ambicioso”, augurando que Sánchez dejará el club que lo convirtió en el jugador mejor pagado de Italia.

Además, el propio ‘7’ chileno subió a su red social de Instagram, una historia donde aparece en la sede de entrenamientos del Inter de Milán, donde adjuntó una canción, donde el extracto de la letra dice así: “Todos hablan, nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición. De afuera es diferente…”.

El periodista italiano Ciro Venerato, de la cadena RAI, desmintió el supuesto interés del Napoli por el nacido en Tocopilla.

“Desde Napoli llegan negaciones por todos los frentes. No les interesa el chileno. Quizás lo propuso su entorno, mientras tanto habla con Marsella. Napoli no está interesado y no sigue al chileno desde los días en los que jugaba en Udinese”, indicó el comunicador.

“Llueven desmentidos autoritarios, tanto desde Castel di Sangro como desde Milán, sobre un posible interés de los ‘azzurri’ con el chileno”, concluyó Venerato.