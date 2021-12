Revelan que jugadores de la U recibirán premio por no bajar a la B

Revelan que desde Azul Azul están tomando algunas determinaciones para no descender. La opción de la U es ganar ante Unión la Calera para salvarse de toda situación que la haga peligrar con descender o jugar la definición.

Según publica el diario El Mercurio, se está evaluando la opción de entregar un bono al plantel de jugadores si es que logran mantener la categoría: "Los dirigentes conversaron la posibilidad de entregarle al grupo de jugadores un premio económico si evitan el descenso", aseguran.

Revelan que desde Azul Azul están tomando algunas determinaciones para no descender.

Una fuente cuenta al mismo medio que "será un incentivo más", pensando en poder ganar el fin de semana, algo que no sucede hace 12 fechas, por lo mismo están pensando en recurrir a todo para poder lograr mantenerse en Primera División.

🔜 Próximo partido:

🏆 #CampeonatoPlanVital 2021 | Fecha 34

🆚 Unión La Calera

📆 05/12

🏟 El Teniente

🕕 18:00 hrs.#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/AXWf69XgBg — Universidad de Chile (@udechile) November 30, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.