Revelan nuevos detalles de la “oferta” de San Lorenzo a Gustavo Quinteros

El ofrecimiento de San Lorenzo para que Gustavo Quinteros salga de Colo Colo tendría una “letra chica” que haría todo más complejo.

Gran impacto generó ayer, en la antesala del partido entre Colo Colo y La Serena, la información correspondiente al técnico albo. Y es que Gustavo Quinteros habría sido contactado por San Lorenzo de Almagro para contar con sus servicios, y en Macul se toman con precaución el asunto.

Así lo aclaró Rodrigo Herrera en el programa RedGol en La Clave. "No sabemos con absoluta certeza, salvo de aquellos que tienen intereses creados, que San Lorenzo tenga como prioridad llevarse al entrenador de Colo Colo", comenzó relatando.

"Lo que puedo subentender es que no se trata de que el presidente o el vicepresidente de San Lorenzo lo hayan llamado para sondearlo. Si no que lo llamó un representante para que lo pudieran ofrecer a San Lorenzo o a un club importante", detalló el comunicador.

Cabe destacar que tras el partido con La Serena fue el propio técnico quien reconoció que el interés "es verdad. Hay una intención de una gente que me llamó, pero yo estoy trabajando, estoy muy cómodo en Colo Colo, muy contento. Tengo contrato hasta diciembre y pienso la temporada hasta diciembre".

Bajo ese contexto, el periodista especializado en Colo Colo, Edson Figueroa, agregó que "apenas escuché esto recurrí a San Lorenzo. Y tengo el teléfono en mano para leer textual lo que me respondieron: 'No llega, dalo por hecho, imposible. Lo llamaron, pero no de acá. Imposible. No tiene ninguna posibilidad de llegar a San Lorenzo'".

Debido a eso, el reportero dio por cerrado el tema. "Doy por hecho de que no es así. El técnico tiene contrato vigente por Colo Colo hasta el término de la temporada. En esta época muchas veces quieren asegurar renovación o mejora económica a sabiendas de lo que viene, pero posibilidades de San Lorenzo no están".

"No va a ir al fútbol argentino el técnico de Colo Colo, pregunté en el Monumental y dicen que por acá no ha llegado ningún tipo de oferta. No nos han dicho absolutamente nada. Dijeron que hubo un llamado, pero que el técnico tenía intenciones de quedarse acá, así que la posible partida de Gustavo Quinteros no va a pasar", concluyó.