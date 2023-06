Revelan más detalles del lío de faldas del arbitraje chileno

Revelan nueva información que nuevamente remece al arbitraje chileno en donde Tribunal de Disciplina de la ANFP analiza castigar a las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

Las árbitras asistentes denunciaron a Julio Bascuñán por faltas al Código de Ética, las mujeres que también son árbitras acusan al juez de haber beneficiado a otra referí con la que mantuvo una relación amorosa.

Según una investigación realizada por 24 Horas, en donde revelaron más detalles del hecho, todo comenzó con una denuncia anónima, en Transparencia Canal de Denuncias de la ANFP.

El programa deportivo Al Aire Libre en Cooperativa tomó contacto con un ex juez en actividad para abordar el tema. Se trata de Víctor Fuentealba, quien dirigió hasta abril de 2022.

“Me certifiqué como VAR y alcancé a ir una vez. Luego no me consideraron más”, comenzó explicando.

"Cindy (Nahuelcoy) me dijo que no puede dar mayores antecedentes porque hay una investigación y ellas tienen que declarar. Claramente está afectada y se vio mermado su arbitraje. Empezó a desaparecer de a poco en las designaciones, tanto en Conmebol como en el Campeonato Nacional”, lanzó Víctor Fuentealba.

El problema son las designaciones

"Yo estaba en todos los partidos, en Copa Chile, nunca tuve un error ni me equivoqué. Después Carlos Ulloa me llamó y dijo que me querían sacar del arbitraje porque no estaba alineado con la comisión. Lo encontré horrible”, aseguró Víctor Fuentealba.

"Hay mucha gente que está en silencio, sobre todo árbitros y asistentes de Segunda División, Primera División. Están disconformes por las designaciones. Los consideran una o dos veces al mes y hay árbitros, como por ejemplo Felipe Jara, que está en el Sindicato, que arbitra en Primera B, va de VAR a Primera División, después de cuarto árbitro.O sea, se mueve tres o cuatro veces a la semana y hay árbitros que están parados”, expresó Fuentealba.

“Siempre dije delante de todos los árbitros, incluso los de Primera División, cuando fue el tema de Castrilli. Sin miedo a nada dije que que no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo. Esas malas prácticas que tienen ellos donde se protege un séquito de árbitros que están ahí constantemente tratando de tener partidos semana a semana“, aseguró Víctor Fuentealba.

Para cerrar, advirtió que: "Ellos lamentablemente viven de esto, el arbitraje es su vida. Salen del arbitraje y no tienen nada más afuera. Entonces puedes entender que ellos son capaces de matar a la mamá para poder estar ahí. Con Julio Bascuñán hablé poco. Nunca fui partícipe de las actividades que hizo para sacar al sindicato que dirigía el señor Johnny Harasic”.