Revelan los motivos de las lesiones de Óscar Opazo en Colo Colo

Óscar Opazo volvió a Colo Colo como solución para la banda derecha del Cacique, pero desde su reestreno que ha sufrido mucho con las lesiones y ha jugado muy poco. En ese sentido, ahora sacaron a relucir los principales motivos de las constantes lesiones del lateral derecho.

"Lo de Opazo es lesión muscular y entiendo que es muy similar a la que ha tenido", comenzó señalando Daniel Arrieta en TNT Sports, justo antes de revelar las razones de esta situación.

Fue así como reveló las verdaderas razones de sus lesiones. "Yo cuando he preguntado porqué una nueva lesión muscular para el "Torta" Opazo me marcan que le está pasando la cuenta la inactividad que tuvo en la primera parte del año en Racing, donde él prácticamente no juega. Llega a Colo-Colo en la segunda parte del año y rápidamente entra de titular y eso le está trayendo consecuencias al futbolista", señaló.

En esa misma línea, continuó agregando una posible culpa del cuerpo técnico por haberlo apurado para el Superclásico.

"También me marcaban que el "Torta" Opazo no es de lesiones musculares. De hecho, él anteriormente no había tenido en su carrera muchas lesiones musculares y las lesiones que él había tenido eran traumáticas. Ahora, desde ese punto de vista, ha tenido constantes lesiones musculares y me parece que lo apuraron en un partido con la U", finalizó Arrieta.

De esta manera, el segundo semestre de Óscar Opazo ha sido para el olvido, pues ha disputado muy pocos minutos y no ha terminado de ser la solución que esperaba el cuerpo técnico al momento de traerlo de vuelta al club.