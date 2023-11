Revelan las principales razones del retiro de Endler de La Roja Femenina

Tiane Endler marcó toda la polémica después de anunciar su retiro de La Roja justo después de que aseguraran el paso a la final en los Panamericanos. Sin embargo, su representante reveló las verdaderas razones que motivaron a la arquera a tomar la decisión.

"Es la deportista más autoexigente que he conocido (...) Su retiro no pasa por las críticas, sino que por las malas gestiones que se han realizado (desde la ANFP). Es una decisión que venía meditando, pero que estalló en estos días", aseguró el agente de Endler, Edgar Merino, en diálogo con ESPN.

En esa misma línea, Merino confirmó que durante los Panamericanos "pasaron muchas cosas. No parece lógico que el local deba viajar en bus todos los días de partidos. Que no tengan ni el descanso suficiente. En el partido contra México llegaron sobre la hora y no pudieron calentar. Llegaron, se vistieron y salieron a jugar".

Finalmente, complementó que estas situaciones fueron los principales motivos que impulsaron la decisión de la mejor arquera del mundo.

"Ese tipo de decisiones te van desanimando. Son decisiones que se pudieron haber evitado pero que vienen arrastrando hace mucho tiempo. Esta noticia de las arqueras ha salido en todo el mundo. No se lo merece Tiane ni ninguna jugadora. No estamos teniendo una directiva a la altura que se merece la selección", finalizó el representante de Endler.

De esta manera, la gestión de Pablo Milad volvió a sumar nuevas críticas en medio del mal momento que atraviesa el fútbol chileno en todas sus categorías.