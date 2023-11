Revelan la sorpresiva razón por la que Emelec quiere a Jordhy Thompson

Colo Colo le busca salida a Jordhy Thompson después de las constantes polémicas por violencia que ha protagonizado, las que incluso lo dejaron en prisión preventiva. En ese sentido, ahora revelaron el gran motivo por el que Emelec quiere quedarse con el jugador.

Y es que según se supo durante las últimas horas, la madre de Jordhy, Norma Dávila Sudario, es ecuatoriana radicada en Antofagasta, ciudad donde nació el futbolista albo. Esta es una muy buena razón para Emelec, quienes ven con muy buenos ojos su arribo.

Y es que debido a este motivo Thompson podría obtener la nacionalidad ecuatoriana, proceso que en aquel país se lleva con mucha más simplicidad que acá en Chile. Esto le permitiría no ocupar cupo de extranjero al momento de conformar el plantel.

Stéffano Dueñas, periodista de D Sports Ecuador, reveló lo sencillo que es obtener la doble nacionalidad en el país. "Me dicen que puede ser menos de un mes, no hay un tiempo determinado, pero no tarda mucho", aseguró el periodista.

Sin embargo, de momento no hay un ofrecimiento concreto en las oficinas de Colo Colo, solo el supuesto interés del equipo ecuatoriano por Jordhy Thompson. Actualmente se encuentra apartado del club albo hasta al menos el próximo 28 de noviembre.

La situación de Jordhy Thompson

Es importante destacar que el futbolista de 19 años tiene contrato con los albos hasta finales de 2025, por lo que el equipo quiere enviarlo a préstamo con opción de compra hasta que este venza.