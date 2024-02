Revelan la razón por la que Damián Pizarro no juega en Colo Colo

Damián Pizarro tuvo una rápida irrupción en Colo Colo y gracias a su considerable proyección fue vendido en 7 millones de dólares al Udinese de Italia. Sin embargo durante el inicio de este 2024 el delantero no ha gozado de mucho protagonismo con Jorge Almirón y ahora revelaron el principal motivo de la situación.

El encargado de revelar la información fue Rodrigo López, periodista que cubre a Colo Colo en D Sports. Según el comunicador el cuerpo técnico de los albos cree que "no hay una proyección con él pensando en una temporada completa", pues a mediados de 2024 debe partir rumbo a Italia para sumarse a su nuevo club.

Además, el mismo periodista sacó a relucir la actualidad de Damián en el club. "A mí me dicen que en los entrenamientos no ha mostrado lo mismo que el año pasado, está pensando en no tener una lesión importante. No sé qué le habrán dicho en Udinese, pero por ahí una lesión importante...".

Damián Pizarro no ha tenido protagonismo en Colo Colo durante 2024.

Esta sería la principal razón por la que el joven delantero no ha sumado tantos minutos con Jorge Almirón, quien ni al jugar con suplentes ante O'Higgins lo alineó en el once inicial. Además, en Copa Libertadores tampoco ha tenido el protagonismo de 2023, pues está siendo relegado por Marcos Bolados.

Es así como Damián Pizarro estaría contando los días para marcharse rumbo a Italia y jugar en Udinese, club que pagó 7 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Es por esto mismo que el delantero no quiere lesionarse y busca llegar de la mejor manera al fútbol italiano, donde dará sus primeros pasos en el viejo continente.