Revelan la decisión de Gustavo Quinteros sobre La Roja

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico de La Roja, luego de un amargo empate sin goles ante Paraguay, la ANFP ha comenzado a buscar sus opciones para el próximo entrenador de la selección chilena. Por ahora Nicolás Córdoba será el encargado de dirigir al equipo ante Ecuador este martes. Muchos nombres se han dicho, donde Gustavo Quinteros se ha repetido bastante.

En Colo Colo están bastante preocupados por esta situación, ya que antes de esto se estaba hablando sobre la renovación del técnico argentino en los albos, quien puso sus condiciones para que esto se diera e incluso en las últimas jornadas se habló de los posibles técnicos que podrían llegar al cacique, en caso de que Gustavo Quinteros fuera seducido por La Roja.

Pero en las últimas horas, se habría dado a conocer la postura del estratega sobre este tema, gracias a Majo Gavilanes, periodista ecuatoriana cercana al entrenador. "Escuché que sonaba en Chile para asumir en la selección, pero yo conversé con él porque tengo amistad desde que estuvo en Emelec y siempre me mantengo en contacto", señaló la comunicadora.

Con respecto a eso mismo, Gavilanes reveló la conversación que sostuvo con Gustavo Quinteros al respecto. "Le preguntaba ayer, porque yo quería entrevistarlo en mi programa, pero se iba al cine. Me dijo, Majo, qué tal, cuánto tiempo, me voy al cine en este momento, y no, por si a caso, no voy a dirigir Chile. Eso fue lo que me dijo, que no iba a dirigir Chile".

La periodista además aseguró, que Gustavo Quinteros también le confirmó que tras el partido con Ecuador, la ANFP anunciará al nuevo entrenador de la selección chilena. Así que según esta información, mañana en la noche o durante el miércoles se sabrá el nombre del nuevo director técnico que estará a cargo de La Roja para el resto de las clasificatorias.