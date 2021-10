Revelan fecha en la que Claudio Bravo volverá al fútbol chileno

El representante de Claudio Bravo, arquero del Real Betis, dio a conocer cuándo podría concretarse el ansiado regreso del jugador al fútbol chileno.

Claudio Bravo continúa demostrando que es un pilar vital tanto para la Selección Chilena como para el Real Betis en España. El arquero de 38 años mantiene un nivel impecable, y pelea mano a mano la titularidad con Rui Silva para jugar tanto en La Liga como en la Europa League.

Pese a eso, últimamente se ha rumoreado mucho con lo que sucederá con su retorno al fútbol chileno. Y es que algunos ya dan por cerrado el paso del capitán de La Roja por Europa, y se ilusionan con verlo vistiendo tanto la camiseta de Colo Colo como la de Universidad Católica.

Y en varias oportunidades ha dejado claro su cariño por el “Cacique”, equipo donde fue formado. Sin embargo, hace algunos meses reconoció que es profesional y jugaría por otro equipo del balompié nacional. Y su representante reveló que aún falta para que eso suceda.

Te puede interesar: Claudio Bravo volvió a coquetearle a la UC tras victoria de La Roja

Cristián Ogalde dialogó con Los Tenores de Radio ADN, donde indicó que a Bravo todavía le queda fútbol por brindarle al Viejo Continente. "Hay que preguntárselo a Claudio Bravo y su familia. Creo que es tan competitivo, que hoy está enfocado en cumplir su contrato con Betis y no descarto que siga un año o dos más en Europa".

Es más, según el mánager del capitán chileno si no sigue en Betis no deberían faltarle destinos para llegar. "La vigencia que tiene es altísima, opciones no creo que vayan a faltar. No sé si Chile sea la próxima parada, pero no se quiere retirar".

También tuvo tiempo para referirse a los rumores sobre que los representantes arman las nóminas de Martín Lasarte, lo que descartó por completo. "Tengo respeto por quien hace las nóminas. Por más que lo conozca hace años, yo no pregunto lo que pasa. El único jugador que ha estado es Claudio Bravo".

Uno de sus representados es Marcelo Allende, quien fue nominado anteriormente y levantó varias dudas al respecto. Pero también supo explicar lo sucedido con el mediocampista.

"Es jugador comprado por el Grupo City como talento emergente. Cuando lo hacen, porque lo seguían hace años, lo llevan a Torque, juegan Sudamericana. El cuerpo técnico, siendo uruguayo, naturalmente tiene conocimiento. En la liga uruguaya es un jugador cotizado", concluyó.