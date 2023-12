Revelan el sueldo que debe pagar la U si quiere a Eduardo Vargas

Eduardo Vargas no lo ha pasado bien en Brasil durante los últimos años y es por esto que su estadía en el Atlético Mineiro parece haber llegado a su fin. En ese contexto la U está muy atenta a lo que pueda pasar, pues quiere repatriarlo y traerlo de vuelta. Sin embargo, según revelaron para lograrlo tendrá que desembolsar un millonario sueldo.

Y es que actualmente "Turboman" recibe 138 millones de pesos mensuales en el fútbol brasileño, una cifra que está muy por arriba de lo que la U puede pagar. Es importante destacar que los sueldos más altos de los azules actualmente son Matías Zaldivia y Leandro Fernández, quienes perciben cerca de 30 millones al mes.

De hecho, si se es un poco más esperanzador, hace algunos años atrás cuando el club vivía un mejor momento financiero, Gonzalo Jara y Gustavo Lorenzetti recibían 60 y 55 millones de pesos respectivamente. A pesar de esto estas cifras siguen estando muy por debajo de lo que Vargas gana en Brasil. por lo que si quiere llegar tendrá que hacer un esfuerzo económico.

La U está atenta a Vargas

Esto no sería impedimento para que la U tenga toda su atención puesta en el presente del jugador. Según reveló Radio Cooperativa Vargas tiene deseos de seguir en Brasil, pero en caso no de llegar ninguna oferta estaría abierto a retornar a Universidad de Chile. El mismo medio indica que desde Estados Unidos y México han mostrado interés por el futbolista, pero esto no llena el paladar del bicampeón de América.