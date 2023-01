Revelan detalles del supuesto abuso sexual de Dani Alves a una mujer

Según la versión de la denunciante y que señala El Periódico de España, Dani Alves "comenzó enseguida a tontear con las tres, pegándose mucho a ellas y tocándolas".

Posteriormente, el jugador brasilero se dirigió detrás de la víctima. "Supuestamente le agarró con fuerza la mano y Alves se la llevó a su pene", un gesto que al parecer repitió varias ocasiones pese a la negativa de ella. Luego, el jugador le señaló una puerta, que la víctima desconocía, y la "conminó a seguirlo y entrar".

Ya en el lugar, "Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular", según la denunciante y que recoge El Periódico. La víctima fue trasladada al Hospital Clínic de Barcelona, donde se le practicó un examen en busca de restos biológicos.

La mujer fue dos días después de la supuesta agresión a denunciar los hechos a los Mossos d'Esquadra.

Recordar que Alves, con la selección brasileña logró ganar dos Copa América, dos Copa Confederaciones y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además fue uno de los jugadores más veteranos que asistieron al reciente Mundial de Qatar 2022.

🚨 BREAKING:



Dani Alves has been sent to prison without any option of bail. pic.twitter.com/sF28OX1VNy