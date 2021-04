Reuniones de Rafael Dudamel y sus jugadores son investigadas por la ANFP

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, podría recibir duros castigos por reunirse con algunos jugadores en plena cuarentena.

Gran sorpresa causó ayer por la tarde la noticia que involucraba al director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel. El venezolano ofreció disculpas públicas tras ser sorprendido haciendo reuniones con jugadores del plantel en su casa. Por lo que desde la ANFP ya analizan sanciones.

"En ningún momento llegamos a estar todos, citábamos de a pocos a los futbolistas. Es bueno aclararlo, si hubiésemos tenido una reunión de 15 y 20 personas mucha más razón tendría. Pero no es excusa, este tipo de planificación no debe seguir ocurriendo", partió señalando el venezolano.

Con respecto a la reunión, el Jefe de la comisión médica de la ANFP, César Kalazich, fue claro. "Lamentamos la situación que ocurrió con el cuerpo técnico de la Universidad de Chile. Y que evidentemente no va en línea con lo planteado”.

“Esperamos que después de la reunión de anoche se tome más conciencia con el hecho de que los protocolos sanitarios deben también ser respetados en casa y evitar este tipo de reuniones que pone en riesgo la salud de todo un plantel", explicó.

Por otra parte, desde En Cancha informaron que desde el entorno del ente rector del fútbol chileno ya trabajan en el caso. “Se inició una investigación interna para recabar antecedentes que serán analizados por la comisión médica”, explican.

De momento, solo queda aguardar por cual será la decisión que se tomará con respecto al caso de las reuniones de Rafael Dudamel. Y estas reuniones no solo afectarían al ex DT del Atlético Mineiro, sino que la directiva azul, que no estaba al tanto de las reuniones, no podría eximirse de culpa.