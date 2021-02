El "Manager" del lateral izquiero señaló que Colo Colo sí preguntó por el jugador.

"Por lo que me contó la gente de Deportes Valdivia tengo entendido que en su momento Harold Mayne-Nicholls preguntó por Erick y hablaron entre clubes. No sé de qué valores ni montos. Absolutamente nada. No hay ninguna oferta concreta. Solo fue un sondeo. Eso ha sido todo", comentó el exportero.

El representante del jugador comentó que Wiemberg "sigue en La Calera, porque si al club no le dan los números que quiere, para ellos es mejor proyectarlo, que juegue una Copa Libertadores y que se muestre".

Colo-Colo tiene a Gabriel Suazo por la izquierda, además con la posible llegada de Miiko Albornoz, la zona ya odría estar cubierta para Gustavo Quinteros.