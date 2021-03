Representante de Octavio Rivero: "No hemos tenido más contacto con Colo Colo"

A pesar de que en Colo Colo siguen buscando un centro delantero, todo parecería indicar que finalmente Octavio Rivero no regresará a Macul.

Uno de los puntos más bajos en Colo Colo durante la temporada 2020 fue la zona de ataque. Y es que loas atacantes Javier Parraguez, Iván Morales y Nicolás Blandi no mostraron su mejor versión, por lo que en Macul ya barajan algunas opciones para reforzar el equipo de cara a la temporada 2021.

Por eso, uno de los nombres que más sonaba en el Estadio Monumental para sumarse al cuadro de Gustavo Quinteros era un viejo conocido. Se trata de Octavio Rivero, delantero uruguayo que ya defendió la camiseta del “Cacique” entre 2016 y 2018.

A pesar de que desde Blanco y Negro le han realizado dos ofertas concretas, el charrúa ha acusado problemas personales para no regresar. Ante eso, el representante del jugador, Rafael Monge, reconoció que las tratativas con los albos no han proliferado, es más, todo parece indicar que finalizarán.

Por eso, en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el mánager del ex Santos Laguna fue claro. "Lo de Octavio está todo en stand by. No hemos tenido más contacto con Colo Colo".

Finalmente, el agente del ex atacante del Vancouver Whitecaps de la MLS también se refirió a como han seguido las negociaciones. "Hubo una oferta inicial y después ya no tuvimos más contacto. Así estamos", cerró.