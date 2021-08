Representante de Lucas Passerini sacó la voz ante interés de Colo Colo

El agente de Lucas Passerini se refirió al interés de Colo Colo de fichar al jugador en lo que ha sido una dura búsqueda de un delantero para el equipo.

A pesar de que todo parecía indicar que Marcelo Moreno Martins ficharía por Colo Colo, finalmente el boliviano prefirió quedarse en Cruzeiro. Situación con la que en Macul extendieron la eterna búsqueda de un centrodelantero para el equipo, donde asoma como opción Lucas Passerini.

Y es que, al no poder concretar su primera opción, varios nombres han aparecido en la lista de posibles refuerzos. Y uno de ellos es el de Passerini, un viejo conocido del Campeonato Nacional, que tuvo un brillante paso por Palestino, el cual le significó partir con un increíble contrato a Cruz Azul de México.

Después de irse a préstamo en el país norteamericano, donde defendió a Necaxa y Atlético San Luis, ahora regresó a la “Máquina Cementera”. Equipo que tendrá que negociar con los albos, situación sobre la cual se refirió su representante, Diego Barra.

"Le toca estar en una situación deportiva donde está peleando el puesto y la verdad es que es una posibilidad", reconoció el agente del goleador argentino en conversación con el programa Deportes en Agricultura.

El mánager dejó en claro que volver a Chile le seduce al jugador. "Más un club importante como Colo Colo que a Lucas le interesa. Pero la gente de Colo Colo sabe cuál es la situación contractual y cuál es el salario de Lucas. En estos días no he tenido un contacto con nadie", confesó.

Barra reconoció que para el “Cacique” no será nada de fácil cumplir con las exigencias económicas del jugador de 27 años. "Tiene un salario muy bueno. A él lo compraron en 2,5 millones cuando fue goleador del torneo chileno. Así que tiene muy buen contrato, no es fácil. La parte deportiva lo seduce, pero no está fácil", concluyó.