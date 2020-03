El delantero nacional es muy cuestionado por la hinchada de Colo-Colo.

Según el diario Líbero, Javier Parraguez es tentado por Mario Salas para ir a reforzar Allianza Lima en Perú: “es el nombre que ha trasladado Mario Salas a la dirigencia de Alianza Lima para reforzar el ataque íntimo. El futbolista chileno de 31 años uno de los refuerzos para llegar a tienda blanquiazul a mitad de año”.

José Luis Carreño, representante del Búfalo, aseguró a CDF que no ha llegado ninguna propuesta formal por parte del elenco de La Victoria. “A las oficinas de Colo Colo no ha llegado nada, a mí no me han comunicado nada”, explicó.

“Con todo lo que estamos viviendo existe una incertidumbre tanto en el campeonato chileno como peruano. Pero de momento no hay nada oficial”, agregó el agente.

Eso sí, reveló que el ex delantero de Huachipato lo buscan desde varios clubes en el extranjero. “Javier está constantemente recibiendo ofertas desde el extranjero. Equipos importantes de Ecuador, Colombia, México, incluso Israel han consultado por sus servicios. Eso lo pone contento, ya que valoran el trabajo que ha hecho”, manifestó.

El jugador no ha podido demostrar el gran nivel que mostró en Huachipato y en la hinchada alba es constantemente criticado.