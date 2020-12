Representante de Christiane Endler: “Hay muchos clubes importantes interesados en ella”

El representante de Christiane Endler, Edgar Merino, reconoció que la chilena podría cambiar de club tras finalizar contrato con el PSG a mediados de 2021.

Una temporada de ensueño ha tenido la arquera chilena, Christiane Endler, repitiendo lo mostrado hace ya varios años. La ex Chelsea fue escogida como la mejor del mundo según The Guardian de Inglaterra, y también se anunció que está entre las tres mejores para ganar el premio The Best de la FIFA.

Ante eso, y con un puesto garantizado entre las mejores del mundo en su posición, varias ofertas le han llegado en el último tiempo. La chilena, en primera instancia, cuenta con el interés de su actual equipo, el Paris Saint Germain, para renovar, pero varios equipos también se interesan por ella.

Así lo confirmó el representante de Endler, Edgar Merino, quien confirmó que existen varios clubes interesados en contar con los servicios de la capitana de La Roja.

"El PSG le quiere renovar, pero Christiane aún no decide qué hará. Todo está en negociaciones. Seguir en París obviamente que sería bueno, pero hay opciones de continuar su carrera en otros equipos, que son igual de buenos que PSG, e incluso mejores. Hay muchos clubes importantes interesados", señaló Merino en entrevista con El Mercurio.

"Ella va a tomar la decisión con calma. Su continuidad no solo depende de un mejor arreglo económico, sino del proyecto que tenga el club. Uno de los sueños que tiene Christiane es ganar la Champions y para seguir en el PSG es fundamental que el club arme un buen plantel", concluyó.