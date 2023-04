Representante acusó a Borghi de llevar a Boca a jugador suplente

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi respondió a las declaraciones del ex agente Alan Silberman, quien afirmó que Felicevich llevó a Gonzalo Fierro a Boca Juniors de dorma irregular.

“A Gonzalo Fierro se lo quiso llevar a Boca Juniors cuando no estaba jugando en Flamengo. Se lo llevó cuando yo le dije que se fuera, porque representaba al entrenador que había llegado a Boca y no resultó por un examen médico, pero igualmente actuó en una forma de bajo fondo”, dijo Silberman sobre Felicevich en conversación con RedGol.

Y el Bichi no demoró en contestar muy enojado: “a Alan Silberman lo conozco hace muchísimos años. De hecho, creo que en los equipos donde estuve, como yo no tengo relaciones con empresarios, tuve jugadores de Alan. Incluso Gonzalo Fierro era de Alan. A mí lo que me preocupa es la incapacidad de ellos de mantener jugadores que se le van con otros empresarios, que nos meten a nosotros”.

Claudio Borghi continuó con su defensa: “yo llevé a Fierro porque lo conozco de muy jovencito y sabía que me podía cumplir las funciones en el equipo, porque no tenía un carrilero por derecha. Gonzalo estuvo conmigo, no pasó la parte médica, tenía un problema en su visión por el desprendimiento de retina que tuvo y no pasó la revisión médica y volvió a Flamengo que era el dueño de su pase”.

"Felicevich no es mi representante, es mi amigo. Es un querido amigo que hace mucho tiempo que no lo veo, como lo puede ser el Guacho Castro, quien también es representante y queridísimo amigo mío. Así que Alan, si no tienes capacidad para mantener a tus jugadores, no me metas a mí en el lío. Llevo bastantes años en el fútbol y sí tuve incapacidad para jugar y dirigir, pero corrupción jamás. Entonces cuando estás diciendo que yo llevo un jugador porque es de Fernando Felicevic me estás acusando de corrupto y deberías tener cuidado, porque es una situación que no solamente habla mal de mí, sino que mal de ti. Si estoy en contra de los empresarios es justamente porque hacen cosas de este tipo. Creo que los empresarios del fútbol, en su gran mayoría, le hacen mal no solamente al medio, al futbolista, a los clubes y a esta cofradía que tienen entre ustedes”, añadió tajante el Bichi.