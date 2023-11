Finalmente, después de muchas críticas y malos resultados, el paupérrimo empate sin goles ante Paraguay fue la gota que rebalsó el vaso y Eduardo Berizzo decidió renunciar al banco de La Roja. Es por esto que la ANFP busca entrenador para asumir ante Ecuador.

El principal candidato para hacerlo es Nicolás Córdova, quien hace poco tiempo asumió como jefe técnico de las divisiones inferiores, contemplando la Sub15, Sub17 y Sub20. Él es el principal candidato para asumir como interino ante los ecuatorianos.

La otra opción que tiene la ANFP es intentar convencer a Eduardo Berizzo para que se mantenga en el banco de la Selección hasta el próximo duelo ante el "Tri". Es importante recordar que Chile tiene que llevar entrenamientos para el próximo partido, estando inconcluso quién los llevará a cabo.

Panorama incierto para Chile y la ANFP, pues a solo días de enfrentar un importante partido ante Ecuador la Selección se ha quedado sin entrenador tras un opaco empate sin goles ante Paraguay, rival directo en la lucha por el título.

Qué dijo Berizzo en su renuncia a La Roja

Después de estar casi una hora en los camarines teniendo conversaciones con los dirigentes, Eduardo Berizzo dio una breve y directa conferencia de prensa en la que anunció su renuncia al banquillo de Chile.

"He manifestado mi deseo de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería", dijo Berizzo antes de agradecer a todos quienes trabajaron junto a él en Juan Pinto Durán.